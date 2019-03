Update aus dem Handel: Die Südzucker Hybridanleihe (WKN: A0E6FU) ist seit 10:16 Uhr (28.03.2019) vom Handel ausgesetzt. Wir haben an dieser Stelle das Thema bereits verschiedentlich aufgegriffen. Doch mittlerweile dringen wir in neue Dimensionen vor. Der türkische Leitindex fiel gestern um knapp sieben Prozent und verzeichnete den größten Tagesverlust seit rund zweieinhalb Jahren. Die türkische Lira brach ebenfalls ein. Wie sich die Situation an den Rentenmärkten darstellt, das wollen wir heute wieder mit Bianca Becker, Rentenhändlerin an der Börse Stuttgart, klären.