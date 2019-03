IRW-PRESS: Camino Minerals Corp.: Camino entdeckt neue Kupfer-Gold-Zone

Edmonton, 28. März 2019 - Camino Minerals Corp. (TSXV: COR) (OTCQB: CAMZF) (WKN: A116E1) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, die Entdeckung einer neuen mineralisierten Zone in dem 20.000 Hektar großen Kupfer-Gold-Projekt Chapitos unweit von Chala im Süden Perus bekannt zu geben.

CEO John Williamson sagte dazu: Die Geologen von Camino entdecken weiterhin neue und spannende Mineralisierungen im Projekt Chapitos. Die jüngste Entdeckung - die Zone Lidia - liegt im Nordwesten der primären Kupferzone Adriana und erweitert das Konzessionsgebiet um ein völlig neuartiges Explorationsziel, das ein großes Gebiet mit Kupfer- und Goldanomalien umfasst. Dies ist äußerst interessant.

Die Zone Lidia erstreckt sich auf einer Fläche von etwa 3 km mal 4 km, leicht in Nord-Süd-Richtung ausgeweitet, und befindet sich im nördlichen Bereich des Konzessionsgebiets Chapitos, rund 5 km nordwestlich der Kupferzone Adriana. Die Zone Lidia beinhaltet derzeit ein weitläufiges Gebiet mit geochemischen Kupfer- und Goldanomalien, die durch Gesteins- und Bodenproben definiert sind. Im Gebiet Lidia wurden insgesamt 238 Gesteinsproben entnommen, die zwar selektiven Charakter haben, aber zusammen im Schnitt 0,20 g/t Gold (Au) und 0,75 % Kupfer (Cu) ergaben. Einzelne Proben lieferten Werte von bis zu 11,1 g/t Au und 23,4 % Cu (siehe Abbildung 1). Die Mineralisierung liegt in Stockwerk-Quarzerzgängen vor, von denen manche mit Scher- und Brekzienzonen innerhalb des Monzonit-Muttergesteins in Zusammenhang stehen.

Das Explorationsprogramm 2019 wird Arbeiten beinhalten, die speziell darauf ausgelegt sind, die neue Kupfer-Gold-Zone Lidia genauer zu erproben und mögliche Bohrziele für das Bohrprogramm 2019 zu identifizieren. Diese Arbeiten werden eingehende geologische Kartierungen, Splitter-/Schlitzprobenahmen und/oder Grabungen sowie geophysikalische Untersuchungen umfassen.

Camino ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Entdeckungen spezialisiert hat. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bilden der Erwerb und die Erschließung von hochgradigen Kupfer- und Edelmetallprojekten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Camino unter www.caminominerals.com.

