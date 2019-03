In der vergangenen Woche sah es noch danach aus, als könnte der geplante Zusammenschluss von Newmont und Goldcorp doch noch scheitern. Einflussreiche Investoren wie Paulson & Co oder auch VanEck kündigten Widerstand an. Sie befürchteten, dass Newmont-Aktionäre bei der Goldcorp-Übernahme zu schlecht wegkommen könnten. Doch mittlerweile wandelt sich das Bild.

Den vollständigen Artikel lesen ...