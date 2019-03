Kahl am Main (www.anleihencheck.de) - SINGULUS: Positive Geschäftszahlen für das Jahr 2018 - AnleihenewsSINGULUS TECHNOLOGIES (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) meldet für das Geschäftsjahr 2018 eine Steigerung der Umsatzerlöse um 39,8% auf 127,5 Mio. EUR (Vorjahr: 91,2 Mio. EUR), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...