Berlin (ots) - Am Freitag, 29. März 2019, erscheint die neue Ausgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigsten Fragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein. BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Da läuft was richtig gut!".



Titelgeschichte: Ist Trump doch ein guter Präsident?



Ärger



- Warum lassen Gerichte Schwerverbrecher so oft laufen? Der Rechtsstaat ist personell unterbesetzt und zu langsam. - Kapituliert Chemnitz vor den Neo-Nazis? Die Stadt sagt aus Angst vor rechter Gewalt Veranstaltungen ab. - Dürfen Impfgegner Leben gefährden? Die Regierung erwägt eine Impfpflicht gegen Masern.



Neugier



- Wie weit zieht Nahles die SPD nach links? Der Schwenk weg aus der Mitte soll die Partei retten, blockiert aber die Regierung. - Müssen wir Angst vor China haben? Drohen, Erpressen, Kopieren, Überwachen - so rücksichtslos ist der Gigant. - Ist der Dauer-Aufschwung vorbei? Eine Rezession droht, wenn sich der Abschwung auf Jobs und Konsum niederschlägt.



Freude



- Ist Trump doch ein guter Präsident? Die Russland-Ermittlungen haben Trump entlastet. Seine Bilanz kann sich sehen lassen. - Ist die Mitmach-Pflege im Heim ein Gewinn für die Gesellschaft? Angehörige packen im Seniorenheim mit an, sparen Geld - und machen die Familie glücklicher. - Die Raser und ihr Richter - Viele Urteile gegen PS-Proleten sind zu lasch. Dieses nicht.



Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILD POLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von Axel Springer.



