Nach der jüngsten Runde im Brexit-Drama reagierte der Markt ziemlich gelassen. Was könnte hier noch bevorstehen?



Marktexperte Roger Peeters von pfp advisory nimmt die Märkte im Interview mit Moderatorin Viola Grebe unter die Lupe. Was der Markt aus der Mischung aus Konjunktursorgen und politischen Dauerbaustellen machen könnte, erklärt er in der vollständigen Sendung.