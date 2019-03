Die Aktie von Merck hat sich seit Anfang März enorm stark entwickelt. Am heutigen Donnerstag gelingt dem Wert sogar der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch und damit ein neues Kaufsignal. Die Aktie kann bis zum frühen Nachmittag 1,6 Prozent auf 101 Euro zulegen und ist damit hinter Fresenius Medical Care und Covestro der bislang drittstärkste Wert des Tages im DAX. Im Fokus bei Merck steht derzeit die geplante Übernahme des US-Halbleiterzulieferers Versum Materials. In dieser Woche haben die Darmstädter ein feindliches Übernahmeangebot vorgelegt. Mit 48 Dollar je Aktie in bar entspreche die Offerte einem Unternehmenswert von rund sechs Milliarden Dollar (rund 5,3 Millarden Euro), teilte Merck am Dienstag mit. Das Angebot laufe bis 7. Juni vorbehaltlich einer Verlängerung. Finanzierungszusagen von Banken für den Milliarden-Deal habe man bereits eingeholt.

