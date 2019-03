Das Urteil einer Anwaltskanzlei in Singapur hinsichtlich des Tatbestandes eines Betruges gilt als zuverlässig. Wo fängt sich mithin der WIRECARD-Kurs nach dem Absturz? Gemessen an den Planzahlen von WIRECARD für Umsatz und Gewinn per 2020/2021 ist ein Marktwert von 12 bis 14 Mrd. € bei einem KGV von etwa 24 für die gleiche Zeit ein brauchbarer Ausgangswert. Die Marke 95/105 €, die wir bereits skizziert hatten, erweist sich als richtig. Ein neues Ziel bleibt noch offen.



