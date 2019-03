Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.05.2019 in Bielefeld mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-03-28 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bielefeld ISIN-Code: DE0005878003 Wertpapierkennnummer (WKN): 587800 117. ordentliche Hauptversammlung *Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft * *zu der am Freitag, den 10. Mai 2019, 10.00 Uhr,* *im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, * *Willy-Brandt-Platz 1, stattfindenden * *117. ordentlichen Hauptversammlung ein.* Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit den Lageberichten für die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018* Der Jahresabschluss und der Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Bericht des Vorstandes mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind der Hauptversammlung rechtzeitig zugänglich gemacht worden. Diese Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung selbst zugänglich gemacht. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gemäß § 172 AktG am 11. März 2019 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses sowie einer Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht, sodass zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung erfolgt. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 4. *Satzungsänderung zur Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals* Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Mai 2014 hat unter ihrem Tagesordnungspunkt 6 ein genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 102.463.392,20 beschlossen (§ 5 Abs. 3 der Satzung). Dieses hat eine Laufzeit bis zum 15. Mai 2019 und läuft damit alsbald aus. Vorstand und Aufsichtsrat halten es zur Wahrung der Flexibilität der Gesellschaft für angezeigt, durch entsprechende Satzungsänderung das nur noch kurzzeitig bestehende genehmigte Kapital aufzuheben und an dessen Stelle in gleicher Höhe ein neues genehmigtes Kapital mit einer Laufzeit bis zum 09. Mai 2024 zu schaffen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 5 Abs. 3 der Satzung wie folgt neu zu fassen: _'Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 09. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 102.463.392,20 durch Ausgabe von bis zu 39.408.997 neuer auf den Inhaber lautender Stu¨ckaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Erma¨chtigung kann einmalig oder in Teilbetra¨gen mehrmals ausgeu¨bt werden._ Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung u¨bernommen werden, sie den Aktiona¨ren zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch erma¨chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktiona¨re in folgenden Fa¨llen auszuschließen: a) _hinsichtlich eines anteiligen Betrags des Grundkapitals von bis zu EUR 5.000.000,00 zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 AktG verbundener Unternehmen,_ b) _bei Kapitalerho¨hungen gegen Sacheinlage, um in geeigneten Fa¨llen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Vermo¨gensgegensta¨nde gegen Gewährung von Aktien zu erwerben,_ c) bei Kapitalerho¨hung gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bo¨rsenpreis zum Zeitpunkt der endgu¨ltigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die neuen Aktien, fu¨r die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausu¨bung dieser Erma¨chtigung u¨bersteigt. Auf die Ho¨chstgrenze von 10% des Grundkapitals werden Aktien angerechnet, die wa¨hrend der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktiona¨re in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder vera¨ußert werden, d) _um etwaige Spitzenbetra¨ge von dem Bezugsrecht auszunehmen._ Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Erma¨chtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gema¨ß lit. b) und lit. c) ausgegebenen Aktien du¨rfen 20% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erma¨chtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung u¨berschreiten. Auf diese 20-Prozent-Grenze sind solche Aktien anzurechnen, die wa¨hrend der Laufzeit der vorstehenden Erma¨chtigung unter Bezugsrechtsausschluss aus einem etwaigen anderen genehmigten Kapital ausgegeben werden; ausgenommen von vorstehender Anrechnung sind Bezugsrechtsausschlu¨sse zum Ausgleich von Spitzenbetra¨gen oder zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen. Der Vorstand ist erma¨chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerho¨hung und ihrer Durchfu¨hrung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist erma¨chtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen bzw., falls das genehmigte Kapital bis zum 09. Mai 2024 nicht oder nicht vollsta¨ndig ausgenutzt sein sollte, dieses nach Fristablauf aufzuheben.' *Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 4 gema¨ß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG* Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Mai 2014 hat unter ihrem Tagesordnungspunkt 6 ein genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 102.463.392,20 (§ 5 Abs. 3 der Satzung) mit Laufzeit bis zum 15. Mai 2019 beschlossen. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft läuft damit alsbald aus. Durch die Schaffung einer neuen Erma¨chtigung mit einem dem der auslaufenden Ermächtigung der Höhe nach entsprechenden Erma¨chtigungsbetrag soll der Gesellschaft die Flexibilita¨t erhalten bleiben, auch ku¨nftig bei Bedarf auf strategische Optionen reagieren zu ko¨nnen bzw. kurzfristig das fu¨r die Fortentwicklung des Unternehmens erforderliche Kapital an den Kapitalma¨rkten aufzunehmen und gu¨nstige Marktgegebenheiten zur Deckung eines ku¨nftigen Finanzierungsbedarfs schnell nutzen zu ko¨nnen. Insgesamt soll durch entsprechende Satzungsänderung das nur noch kurzzeitig bestehende aktuelle genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital in gleicher Ho¨he von EUR 102.463.392,20 geschaffen werden. Der Vorstand wird erma¨chtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09. Mai 2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbetra¨gen mehrmals um bis zu insgesamt EUR 102.463.392,20 durch Ausgabe von bis zu 39.408.997 neuer auf den Inhaber lautender Stu¨ckaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erho¨hen (genehmigtes Kapital). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung u¨bernommen werden, sie den Aktiona¨ren zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Nach dem Grundsatz des § 186 Abs. 1 AktG, der gema¨ß § 203 Abs. 1 AktG auch im Rahmen des genehmigten Kapitals gilt, ist jedem Aktiona¨r auf Verlangen ein seinem Anteil an

