Charlie Sheen hat es schon 2003 in "Two and a Half Men" getrunken, heute sind Millionen von Amerikanern von Corona begeistert. Trotzdem ist Constellation Brands an der Börse tief gefallen. Doch mittlerweile hat die Aktie des Bier-, Schnaps- und Weinherstellers einen Boden gebildet. Bald könnte es spannend werden.

