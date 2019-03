Dresden (ots) - Beim internationalen Speaker Slam in München konnte sich der Finanzexperte Sven Lorenz mit seinem Vortrag zum Thema "Vermögensaufbau mithilfe kluger Investments" den begehrten Excellence Award sichern. "Es war eine außergewöhnliche Erfahrung bei einem Rednerevent dieses Formats dabei sein zu können", so Lorenz.



Investieren statt konsumieren - lautet sein Credo. "Nichts verhindert den eigenen Vermögensaufbau stärker als das Anhäufen von Schulden", betonte Lorenz. Insbesondere soziale Netzwerke würden suggerieren, dass heutzutage jeder ein finanziell überdurchschnittliches Leben führen könne. Schulden würden billigend in Kauf genommen. Der Finanzprofi steht deshalb auch Konsumkrediten, die scheinbar problemlos vergeben würden, kritisch gegenüber.



Echte Wertschöpfung entstehe nur mit einer langfristigen Strategie. Lorenz rät, sich ein adäquates Einkommen zu schaffen, um die selbst gesteckten monetären Ziele erreichen zu können. Das zur Verfügung stehende Geld könne man dann durch die Auswahl geeigneter Investments gewinnbringend arbeiten lassen.



Der preisgekrönte Vortrag ging im Rahmen eines erfolgreichen Weltrekordversuchs über die Bühne. 65 Speakern aus acht Ländern konnten den im letzten Jahr aufgestellten Weltrekord nochmals überbieten. Der von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Wettbewerb ist vergleichbar mit den erfolgreichen Poetry Slams. Die Teilnehmer haben jeweils fünf Minuten Zeit, um das Publikum und eine professionelle Jury mit ihrem selbst gewählten Thema zu überzeugen. Neben dem Zeitdruck besteht die große Herausforderung darin, ein komplexes Thema so auf seine Kernaussagen zu reduzieren, dass die Überzeugungskraft des Vortrags nicht unter der zeitlichen Begrenzung leidet.



In Kürze geht es für Sven Lorenz international weiter. Der ehemalige Bank-Manager, der mit dem Thema "Vermögensaufbau statt Schuldenfalle" in den Medien und auf Vortragsbühnen gefragt ist, hat bereits eine Einladung zum internationalen Speaker Slam in New York erhalten.



https://sven-lorenz.com/



OTS: Sven Lorenz GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134125 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134125.rss2



Pressekontakt: Sven Lorenz GmbH Büttigstrasse 49 01239 Dresden Telefon: +49 (0)351 2073586 E-Mail: kr@sven-lorenz.com