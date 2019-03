Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag moderat zugelegt. Im frühen Handel gewann er 0,30 Prozent auf 25 701,96 Punkte. Alles in allem befindet er sich jedoch nach wie vor in einer engen Handelsspanne auf Richtungssuche.

"Zuletzt ist die Schwankungsbreite beim Dow spürbar gesunken", sagte Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Chefanalyst James Hughes vom Broker Axitrader zufolge geht die Suche nach neuen Kurstreibern weiter. Wo diese jedoch aktuell herkommen sollen, sei schwer vorherzusagen. In Sachen Brexit und im Zollstreit zwischen den USA und China gibt es weiter keine Lösungen. Zurzeit laufen in Peking daher weitere Gespräche über die Art der künftigen Handelsbeziehungen der beiden Volkswirtschaften.

Der marktbreite S&P 500 rückte zuletzt um 0,42 Prozent auf 2817,14 Punkte vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 7338,55 Zähler.

Aktuelle Wirtschaftsdaten wie etwa die dritte Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal oder aber die nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Februar fanden kaum Beachtung. Beide Kenngrößen fielen schwächer als erwartet aus, während die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet gesunken war.

Unternehmensseitig richteten sich die Blicke im Dow vor allem auf Boeing , denn im Tagesverlauf steht das Urteil der Welthandelsorganisation (WTO) wegen illegaler Subventionen an. Bereits 2012 hatten die WTO-Streitschlichter festgestellt, dass Boeing illegale Subventionen erhalten hat. Jetzt geht es um die abschließende Beurteilung, ob die USA die monierten Subventionen wie angeordnet eingestellt haben. Wenn die WTO-Experten ihre Einschätzung von 2017 weitgehend bestätigen, dass die illegalen Subventionen nicht zeitgerecht zurückgenommen wurden, kann die EU Schadenersatz geltend machen.

Schwach zeigten sich die beiden Aktien von T-Mobile US und Sprint mit minus 2,3 Prozent beziehungsweise minus 1,7 Prozent. Der Chef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, stellte mit Blick auf die geplante Fusion mit dem US-Wettbewerbers Sprint eine Entscheidung im zweiten Quartal in Aussicht.

An der Nyse brachen zudem die Anteile des Bremsenherstellers Wabco um 10 Prozent ein. Nach Einschätzung des Analysehauses RBC enttäuscht der vom Autozulieferer ZF Friedrichshafen gebotene Preis. Die Investoren dürften mehr erwartet haben, hieß es. Gespräche zwischen den beiden Konzernen waren bereits Ende Februar publik geworden. Seither hatte die Aktie in der Spitze insgesamt ein Fünftel an Wert hinzugewonnen./ck/he

