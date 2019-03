Varna (ots) - Journalisten sind zur Pressereise an die bulgarische Schwarzmeerküste nach St. Constantin unweit der Hafenstadt Varna zur Swiss Dentaprime Zahnklinik eingeladen. Die Pressereise findet vom 23. bis zum 24. Mai 2019 statt. Das Dentaprime-Konzept gewährleistet First-Class Zahnimplantat-Versorgung zum Economy-Tarif in der Nähe zum Goldstrand bei Urlaubsatmosphäre. Eine Verlängerung des Aufenthaltes bis zum 25. Mai ist aus Recherchegründen möglich. Die Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung übernimmt Dentaprime.



Gesundheitstourismus spielt für kostenbewusste Menschen eine wichtige Rolle. Seit Juni 2006 bietet die Swiss Dentaprime Zahnklinik in Varna Zahnimplantate und Zahnersatz auf höchstem Niveau zu einem erstaunlich günstigen Preis an. Allein aus Deutschland haben sich in den Jahren 2016 bis 2018 exakt 4.087 Patienten an der Schwarzmeerküste von den Dentaprime-Zahnimplantologen behandeln lassen. Die Patienten haben durch diese Versorgung mit Zahnersatz und Implantaten 31 Millionen Euro gegenüber einer Behandlung in Deutschland eingespart.



Die Spezialisierung und Digitalisierung der des Medizinisch-stomatologischen Zentrums Swiss Dentaprime mit 25 Zahnärzten von denen neun zahnimplantologisch spezialisiert und die große Patientenzahl erbringt einen Kostenvorteil von bis zu 60 Prozent. Dabei sind die eingesetzten Materialien höchstwertig und stammen aus Deutschland und der Schweiz von weltweit im Dentalbereich renommierten Unternehmen. Die Kosten für die Patienten minimieren sich auch dadurch, dass die Krankenkassen den vollen Festzuschuss auch für die Versorgung in Varna gewähren.



Bei Dentaprime gehört die computergestützte Implantatplanung, navigierte Implantation, 3D-Röntgen am Stuhl und der hauseigene 3D-Volumentomograf zum Standard und ermöglicht optimale Behandlungssicherheit. Journalisten erhalten Informationen über Zahntourismus, das Dentaprime-Konzept, die bisherigen Erfolge sowie Zukunftspläne und erhalten Einblick in die Arbeit der Zahnimplanteure und Zahntechniker. Unter www.dentaprime.com gibt es weitere Informationen zu Dentaprime.



Die Anmeldung zur Pressereise erfolgt bis zum 15. April bei Medizinjournalist Sven-David Müller, M.Sc. unter pressemueller@web.de



