Die Elbe Finanzgruppe AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: Elbe Finanzgruppe AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis Die Elbe Finanzgruppe AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 28.03.2019 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dresden, 28. März 2019 Corporate News Die Elbe Finanzgruppe AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 Vorläufige Ganzjahreszahlen 2018 und Ausblick 2019 Die Elbe Finanzgruppe hat ihre ehrgeizigen Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 erreicht und konnte sowohl im Geschäftsumfang als auch beim Ertrag deutlich wachsen. Elbe Finanzgruppe bietet speziell auf die Bedürfnisse von Freiberuflern, Startups und mittelständischen Unternehmen zugeschnittene Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso. Über diese Module konnte das Unternehmen in 2018 ein Transaktionsvolumen von über 214 Millionen Euro erzielen (Vorjahr 166 Mio. Euro). Zudem konnte die Anzahl der aktiven Kunden um 38% gesteigert werden. Das Unternehmen hat das Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen Zahlen mit einem Ergebnis vor Steuern inklusive Substanzwertzuwachs in Höhe von 929 Tausend Euro erfolgreich abgeschlossen - im Vergleich zu 599 Tausend Euro in 2017 und trotz deutlich gestiegener Investitionskosten, insbesondere in den Bereiche IT- und Softwareentwicklung. Die Elbe Finanzgruppe hat also für 2018 ein äußerst solides Ergebnis erzielt und ist sehr optimistisch, was die Unternehmensentwicklung für das Geschäftsjahr 2019 angeht. Die Elbe Finanzgruppe ist davon überzeugt, dass Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Zukunft entscheidende Erfolgsfaktoren sein werden. Das Unternehmen beabsichtigt daher, noch stärker in den Bereichen IT-Development und Machine Learning zu investieren. Über die Elbe Finanzgruppe AG Als technologieorientierter Finanzdienstleiter bietet die Elbe Finanzgruppe AG innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen speziell für Startups, Freiberufler und mittelständische Unternehmen aus einer Hand. Durch zusätzliche Liquidität in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer zum Erfolg zu begleiten. Weitere Informationen: Audrey Stein Investor Relations Elbe Finanzgruppe AG Tiergartenstraße 8 01219 Dresden Telefon: +49 (0)351 896933-10 Fax: +49 (0)351 896933-15 E-Mail: info@elbe-finanzgruppe.de Web: www.ir.elbe-finanzgruppe.de 28.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elbe Finanzgruppe AG Tiergartenstraße 8 01219 Dresden Deutschland Telefon: 0351 89693310 E-Mail: info@elbe-finanzgruppe.de Internet: https://www.elbe-finanzgruppe.de/ ISIN: DE000A2G8XP9 WKN: A2G8XP Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 793169 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793169 28.03.2019 ISIN DE000A2G8XP9 AXC0288 2019-03-28/16:01