Slice Labs Inc., die führende Versicherungs-Engine für die cloudbasierten Ökosysteme digitaler On-Demand-Dienste von morgen, kündigte heute die Einführung von Slice Mind an, einer neuen Geschäftseinheit von Slice auf Grundlage einer Insight Engine, die Unternehmen bei Personalisierung, Experimenten, Simulationen, Vorhersagen, Risikomodellierung und Produktempfehlungen unterstützt. Slice Mind vereint KI, maschinelles Lernen und Verhaltenspsychologie in einer Engine, die Dateneinsichten in Handeln umsetzt, um Unternehmen, die sich für die Zukunft rüsten möchten, einen echten geschäftlichen Mehrwert und Nutzen zu bieten.

Der Bericht Digitizing the Customer Experience: A New Frameworkvon Celent von Mai 2018 unterstreicht die Bedeutung einer effektiven Nutzung von Daten. Mit Daten, die leichter verfügbar als je zuvor sind, kann eine personalisierte Beziehung zu den Kunden gefördert werden. Die Koordination von Daten über mehrere Kanäle, die Kombination von internen und externen Daten zu einer personalisierten Transaktion und der kontinuierliche Dialog mit dem Kunden erfordern jedoch digitale Fähigkeiten.

Slice Mind bietet Unternehmen umsetzbare Empfehlungen, mit denen sie ihr Unternehmen durch Simulationen, Vorhersagen, Experimente, Nudging und Personalisierung schützen und ausbauen können. Sowohl für die Nutzer von Slice Insurance Cloud Services (ICS) als auch die breite Öffentlichkeit verfügbar, können Unternehmen und ihre Kunden sich mit Slice Mind unter anderem aufgrund der Fähigkeit, potenzielle Schäden vorherzusagen, besser vor Risiken schützen.

Tim Attia, Mitbegründer und CEO von Slice, sagte: "Einen großen Teil von Slice ICS machen die Datenanalyse, das Scoring und das maschinelle Lernen für unsere Risiko- und Leistungsprüfung aus. Dem Feedback unserer Kunden zufolge wächst der Bedarf der Versicherer an einer effektiven Datennutzung zur Risikovorhersage. Mit Slice Mind helfen wir Versicherern basierend auf den Dateneinblicken und der prädiktiven Analyse, die die Tools bieten, intelligente Entscheidungen zu treffen und die scheinbar unmöglichen Probleme der Branche zu lösen. Auf diese Weise ermöglichen wir es ihnen, den Fokus auf die Entwicklung neuer und innovativer Produkte zu setzen."

Max H. Bazerman, Jesse Isidor Straus Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School und Mitbegründer und gründender Kovorsitzender der Behavioral Insights Group an der Harvard University sagte: "Technologie und Daten ohne Verständnis des Geistes werden uns nur begrenzt weiterhelfen. Nur eine Kombination aus beiden ist leistungsfähig. Slice Mind ist bereit, diese Herausforderung anzunehmen."

Unternehmen aller Branchen mit dem Wunsch nach Empfehlungen für On-Demand-Versicherungsprodukte können ihre eigenen Daten sicher in die Insight Engine von Slice Mind eingeben, um Empfehlungen für neue Produkte zu erhalten, die in den nativen Cloud-Serviceprovider oder die Plattform Insurance Cloud Services (ICS) von Slice integriert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter slice.is/slicemind.

Über Slice Labs:

Slice Labs Inc. ist die Versicherungs-Engine, die die zukünftigen cloudbasierten Ökosysteme digitaler On-Demand-Dienste für die New Economy anführt. Über die Plattform Insurance Cloud Services (ICS) versetzt Slice Versicherer, Technologieunternehmen und andere Dienstleister in die Lage, wirklich intelligente und intuitive digitale Versicherungsprodukte mit nutzungsbasierter Abrechnung ("Pay as you go") zu entwickeln, die die Versicherten jederzeit und überall schützen. Aktuelles von Slice finden Sie unter https://www.slice.is/ und folgen Sie @SliceLabs auf Twitter.

