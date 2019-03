In wenigen Tagen ist es soweit: Tesla wird am 3. April seine Absatzzahlen für das erste Quartal 2019 vorlegen. Gegenüber den 63.150 im vierten Quartal ausgelieferten Model 3 ist kein Wachstum zu erwarten - im Gegenteil: Die Analysten von Baird tippen auf einen Rückgang auf 50.000. Doch jetzt der Tipp der Analysten: "Schwache Verkaufszahlen sind im Aktienkurs schon eingepreist." Die Tesla-Aktie ist seit Jahresbeginn knapp 20 Prozent abgerutscht. Wenn die Zahlen endlich veröffentlicht und im Markt seien, sei dies eine Art "de-Risking event", da sich ab dann wieder der Blick in die Zukunft richtet. Die Hoffnung von Baird: Elon Musk könnte einen positiven Blick auf die Vorbestellungen geben - etwa das Interesse am neu vorgestellten Model Y.

