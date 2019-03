Neugestaltung der Flasche steht für Weiterentwicklung des kühnen

Luxus von Absolut Elyx



Stockholm (ots/PRNewswire) - In diesem Jahr erfährt Absolut Elyx

mit der Enthüllung einer eleganten neuen Flaschengestaltung eine

faszinierende Weiterentwicklung. Absolut Elyx ist bahnbrechend bei

Perfektion und Handwerk und die neue Flasche ist ein Symbol des

kühnen Luxus, der mehr Platz im Regal einnimmt und damit eine

breitere Plattform für die Geschichte der Marke eröffnet.



Die Londoner Designagentur Stranger & Stranger ist für die neue

Gestaltung der zeitlosen Silhouette der Flasche von Absolut Elyx mit

opulentem Schimmer verantwortlich. Es kommen mehr als 40 % Altglas

zum Einsatz und die Gestaltung feiert die traditionellen

Destillieranlagen aus Kupfer, die für die Herstellung von Absolut

Elyx zentral sind, mit einer schlanken, glänzenden und eleganten

Form, die sich abhebt.



"Wir bei Absolut Elyx streben stets danach, die Konventionen zu

brechen, die mit Luxuswodka einhergehen und ein Profil zu schaffen,

das verspielt ist, luxuriös und eklektisch. Wir sind über die

Zusammenarbeit mit Stranger & Stranger höchst erfreut, die das Wesen

unserer Marke tatsächlich verstehen und ein Kunstwerk geschaffen

haben, welches den Geist des Lifestyle mit Absolut Elyx wiedergibt",

sagt Miranda Dickson, Global Brand Director bei Absolut Elyx.



"Wir wollten die spezielle Rolle herausheben, die Kupfer im

Destillierverfahren spielt und dies auf eine Weise, welche den

weltweiten Ruf der Marke für Schwung und Elan stützt. Die facettierte

Flasche ist eine Hommage des kupfernen Destillationsapparats von 1921

und verleiht den Flaschen einen leuchtenden Schimmer", sagt Rowan

Miller, Design Director bei Stranger & Stranger.



Die Flasche von Absolut Elyx wurde weiterentwickelt, aber der

Wodka bleibt unverändert. Absolut Elyx ist in mehr als 70 Märkten der

Welt verfügbar und die handgefertigte Luxusversion von Absolut Wodka.

Absolut Elyx verfügt über 42,3 % ABV und ist vollständig aus Weizen

eines einzelnen Bauernhofes im schwedischen Åhus gemacht. Dazu kommt

die ehrwürdige Kupferdestillieranlage der Marke zum Einsatz.

Sämtliche Ingredienzien von Absolut Elyx stammen aus einem Radius von

24 km.



Die neue Flasche von Absolut Elyx ist weltweit im Frühjahr/Sommer

2019 erhältlich.



