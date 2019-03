Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise 1+1 Drillisch wieder. Im vergangenen Jahr konnte der Konzern sowohl Kundenbstand als auch Umsatz und Gewinn steigern. Im neuen Jahr will 1+1 Drillisch den operativen Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz steigern. Bei den Verkäufen steht Evotec auf dem zweiten Platz. Auch hier wurden Zahlen vorgelegt. Diese konnten genauso überzeugen wie der vorgelegte Ausblick auf das laufende Jahr.