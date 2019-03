(shareribs.com) Trenton 28.03.2019 - Die Legalisierung von Cannabis in New Jersey hat in dieser Woche einen schweren Rückschlag verzeichnet. Eine Abstimmung zu drei Gesetzen im Senat wurde verschoben, da keine Mehrheit zustande kam. Der amtierende Gouverneur New Jerseys, Phil Murphy, ist im Wahlkampf angetreten, um Cannabis vollständig zu legalisieren. Am Montag sollte im Senat über drei Gesetze abgestimmt ...

