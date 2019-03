Toshiba Electronic Devices Storage Corporation (TDSC) kündigte heute die Konsolidierung zweier seiner Tochtergesellschaften, Toshiba Microelectronics Corporation (TOSMEC) und Toshiba Discrete Semiconductor Technology Corporation (TDIT), in ein neues Unternehmen an, das Toshiba Electronic Device Solutions Corporation (TEDS) heißen wird. Diese Bewegung soll die Fähigkeiten zur Erstellung von Lösungen stärken und der Abteilung F&E mehr Effizienz für das Halbleitergeschäft geben. TEDS wird seinen Geschäftsbetrieb am 1. April aufnehmen.

Der TDIT Geschäftsbereich deckt die Produktentwicklung und den technischen Vertrieb von diskreten Halbleitern ab, während TOSMEC umfassende Dienste für das System-LSI liefert, die von Produktplanung, -entwicklung und -design bis zu Tests und Fehleranalyse reichen. Nach der Fusion wird TEDS die Produktplanung, -entwicklung, Fehleranalyse und Lösungsvorschläge für das Halbleitergeschäft verantworten und mit TDSC als Herstellungszweig für sein Halbleitergeschäft kooperieren.

TEDS Integration der TDIT und TOSMEC Technologien, des Know-Hows und der Kundennetzwerke wird die Lieferung von stark wertschöpfenden Produkten für einen umfassenden Kundenstamm unterstützen. Die Fusion wird auch die Produktentwicklung, Absatzförderung und die Bereitstellung geteilter Dienstleistungen effizienter machen.

Überblick über TEDS Name des Unternehmens Toshiba Electronic Device Solutions Corporation Anschrift 580-1, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki City, Kanagawa, 212-0013, Japan Vertreter Isao Yamakawa, President and Representative Director Geschäftstätigkeit Entwicklung, Design, Analyse und Vertrieb von Halbleiterprodukten Kapital 500 Millionen Yen Gründungsdatum 1. April 2019 Angestellte Etwa 900

Über die Toshiba Electronic Devices Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices Storage Corporation (TDSC) verbindet die Kraft eines neuen Unternehmens mit der Weisheit der Erfahrung. Seit der Ausgliederung von der Toshiba Corporation im Juli 2017 haben wir unseren Platz unter den führenden allgemeinen Geräteunternehmen eingenommen und bieten unseren Kunden und Geschäftspartnern herausragende Lösungen in den Bereichen diskrete Halbleiter, System-LSIs und HDD.

Unsere 22.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt verbindet das Engagement für die Wertmaximierung unserer Produkte sowie der Fokus auf einer engen Zusammenarbeit mit den Kunden, um die Schaffung von Mehrwert und neuen Märkten zu fördern. Wir freuen uns darauf, den jährlichen Umsatz, der jetzt 800 Milliarden Yen (7 Milliarden US-Dollar) übersteigt, auszubauen und zu einer besseren Zukunft für Menschen überall beizutragen.

Erfahren Sie mehr über uns unter https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

