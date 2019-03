Die Aktie befindet sich in einem tiefen Fall und unterschreitet schon seit Tagen das Bollinger Band. Der Abwärtstrend wurde vor kurzem bestätigt und die neue Unterstützung bei ungefähr 63 € (2016) notiert für den aktuellen Kurs in eher weiter Entfernung, doch so auch der Widerstand bei 76 €. Die Indikatoren sinken mit dem Kurs drastisch ab. Der CCI (20) befindet sich unter den Extrempunkten und auch unter der SSTOC. Die erheblichen Abwärtskorrekturen bereits zu Beginn des Jahres konnten nicht ... (Maximilian Weber)

