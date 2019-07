Während die Glyphosat-Klagewelle gegen Bayer weiter an Fahrt gewinnt, bekommt der Leverkusener Konzern in seinem Agrargeschäft nun auch noch extreme Wetterschwankungen zu spüren. Vor allem die verheerenden Überschwemmungen in den Farmstaaten in Nordamerika im Frühjahr sorgten dafür, dass sich die Geschäfte in dieser Sparte zuletzt abschwächten.

Den vollständigen Artikel lesen ...