Mainz (ots) - Woche 13/19 Freitag, 29.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.05 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014



6.50 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014



7.35 forum am freitag



7.50 Frontal 21 Deutschland 2019



8.36 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 auslandsjournal Deutschland 2019



9.05 Italiens Mafia Paten vor Gericht



9.55 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra



10.40 Italiens Mafia Der Clan der 'Ndrangheta



11.25 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018



12.10 Berlusconi und die Mafia Frankreich 2015



12.55 Geheimnisse des Kaiserreichs Aggression und Aufbruch Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.10 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Täterjagd Der Fall Willy Pomonti



22.25 Täterjagd Der Fall Christophe Lejard



23.10 Täterjagd Der Fall Laurence Dromard



23.55 Anklage Mord - Der Fall Pagenstecher



0.35 heute journal



1.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Urknall USA 2010



1.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Schwarze Löcher USA 2009



2.35 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sterne USA 2010



3.20 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 2010



4.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sonnensysteme USA 2010



4.50 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018



