Tausende Migranten aus Mittelamerika versuchen jeden Monat in die USA zu gelangen. Trump wirft den Regierungen vor, nicht einzuschreiten.

US-Präsident Donald Trump hat erneut vage mit einer Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht. "Mexiko tut nichts, um dabei zu helfen, dass der Zustrom illegaler Migranten in unser Land aufhört", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Die Mexikaner redeten nur, aber täten nichts. Auch Honduras, Guatemala und El Salvador hätten zwar jahrelang Geld von den USA genommen, aber nichts in dieser Sache unternommen. Er erwäge daher, die südliche Grenze der USA zu schließen, schrieb Trump weiter.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador zeigte Verständnis für die Kritik aus Washington. "Es ist legitim, dass sie nicht einverstanden sind und diese Beschwerden äußern", sagte der Staatschef am Donnerstag. "Wir werden helfen, wo wir können. Wir wollen keinen Streit mit der Regierung der Vereinigten Staaten."

Trump hatte in den vergangenen Monaten diverse Male mit der Schließung der Grenze gedroht, ohne aber Ernst zu machen. Der US-Präsident ...

