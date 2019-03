Der Kurssturz der ProSiebenSat.1-Aktie will einfach nicht aufhören. Am Donnerstag verliert der Titel zwei Prozent und stürzt auf den tiefsten Stand seit 2011. Am Markt herrscht mittlerweile Panik, die Streamingdienste könnten das Ende des Privatfernsehens bedeuten. Lohnt sich ein antizyklischer Einstieg?

Den vollständigen Artikel lesen ...