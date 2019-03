von Stephan Bauer, Euro am SonntagDie Reaktion der Börsianer auf den Absturz der Boeing 737 Max einer äthiopischen Airline war eindeutig: Die Aktie des nach Marktkapitalisierung größten Mitglieds des US-Bluechip-Index Dow Jones sackte am Tag nach der Hiobsbotschaft in der Spitze um rund 15 Prozent ab. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...