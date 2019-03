Erfurt (ots) -



Im April gibt es bei "KiKA LIVE" exklusive Backstage-Infos von "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR), Tipps für Fair Fashion von Marie Nasemann und garantiert lustig-chaotische Chemie-Experimente mit Olaf Schubert. Teamwork ist bei der großen Eislauf-Show gefragt, bei der die Moderatoren Jess und Ben mit einer eigenen Kür antreten. KiKA zeigt das Trend- und Lifestyle-Magazin "KiKA LIVE" (KiKA) montags bis donnerstags sowie ab 6. April immer samstags um 20:00 Uhr.



"SCHLOSS EINSTEIN" backstage am 1., 2., 8. und 25. April: Die 22. Staffel der erfolgreichen Daily Soap startet mit dem Umzug der Einsteiner in ein Sportinternat. Jess begleitet die Dreharbeiten, erkundet die neue Location und trifft die aktuellen Darsteller*innen.



Ben bei der Premiere von "Unheimlich perfekte Freunde" am 4. April: In dem neuen Kinofilm der Initiative "Der besondere Kinderfilm" erwachen die Spiegelbilder der beiden Hauptdarsteller zum Leben. Ben trifft den jungen Schauspieler Luis Vorbach und findet heraus, ob ein Doppelgänger Segen oder Fluch ist.



Jess bei Las Fallas am 9. April: Im spanischen Valencia steigt die wohl außergewöhnlichste Frühlingsparty Europas: Las Fallas. Jess bestaunt die meterhohen, selbstgebauten Figuren, besucht die Fallas-Königin und geht der Tradition auf den Grund.



Chemie mit Ben und Olaf Schubert am 10. April: Der Komiker und Schauspieler spielt im neuen Kinofilm "Alfons Zitterbacke - das Chaos ist zurück" einen Chemielehrer. Ben lädt ihn ein zur Chemiestunde und stellt seine Lehrerkompetenzen auf die Probe.



Jess und Ben on Ice vom 15. bis 18. April: In Berlin haben sich Jess und Ben einiges vorgenommen. In nur kurzer Zeit wollen sie Eislaufen lernen und bei der großen Show "Skate n' Smile" mit einer eigenen Kür antreten.



Fair Fashion mit Marie Nasemann am 24. April: Auf ihrem Mode-Blog engagiert sich das Model für faire und nachhaltige Mode. Sie zeigt Jess modische Alternativen zu billiger, massenweise hergestellter Kleidung.



"KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Sendungen auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Immer freitags erweitern exklusive Videos auf kika-live.de online das Trend- und Lifestyle-Magazin. Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind auf kika-live.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.



