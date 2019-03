Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach vorläufigen Zahlen und einem Ausblick auf 2019/20 von 11,70 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Zucker- und Ethanolproduzent ahne für das Zuckergeschäft zwar das Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er selbst könne dies aber noch nicht sehen. Zudem hätten die Prognosen des Unternehmens für das angelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 seine sowieso bereits konservativen Schätzungen unterboten./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 15:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 15:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-03-28/18:04

ISIN: DE0007297004