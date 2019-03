Die Aktie von Elringklinger ist in den letzten Monaten böse unter die Räder gekommen. Der Autozulieferer musste seit dem Hoch bei 35,50 Euro im 2010 ein Minus von über 80 Prozent einstecken. Am Mittwoch lieferte das Management dann ordentliche Zahlen. Auch der Ausblick machte den Anlegern wieder etwas Hoffnung: Elringklinger will ab 2020 auch mit Teilen für Elektroautos Gewinn machen.

