Die Aktie der Deutsche-Bank-Tochter DWS gehört am Donnerstag erneut zu den stärksten Aktien auf dem Frankfurter Börsenparkett. Einem Bericht des Handelsblatt zufolge ist der französische Vermögensverwalter Amundi durchaus interessiert an einer Übernahme der Fondsgesellschaft. Bislang galt auch die Allianz als potenzieller Käufer. Die DWS war zuletzt im Zuge der Fusionsspekulationen zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank in den Fokus geraten. Gedankenspiele, dass sich die Deutsche Bank dann von der DWS trennen könnte, trieben sie auf den höchsten Stand seit Mai 2018. Die Allianz, zu der die Vermögensverwalter Pimco und Allianz Global Investor gehören, sei angeblich an einer Übernahme interessiert.

