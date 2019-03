DAX tritt weiter auf der Stelle, Evotec sorgt für Furore

Am heutigen Donnerstag kam der DAX erneut nicht vom Fleck. Das Brexit-Chaos war dabei nur ein Faktor, der für Verunsicherung sorgte.

Das war heute los. Nachdem das britische Parlament sämtliche Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May am gestrigen Mittwochabend abgelehnt hatte und der Brexit-Deal selbst bisher zwei Mal keine Zustimmung fand, fragen sich Marktteilnehmer, wie es in Sachen Brexit weitergehen soll. Zumal die Zeit ein wenig drängt. In einem solchen Umfeld dürfte kaum Euphorie am Aktienmarkt aufkommen. Dabei ist der Brexit nicht das einzige Thema ist, das derzeit für Diskussionen sorgt.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gehörte Linde plc (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82) heute zu den Top-Performern. Die Aktie des Industriegasespezialisten konnte in der Spitze ein Kursplus von rund 2 Prozent verbuchen. Linde profitierte dabei vor allem von einem positiven Analystenkommentar.

Deutlich schlechter lief der Tag dagegen für die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Diese rutschte zeitweise um rund 4 Prozent ins Minus, nachdem der Münchner Halbleiterkonzern Anleger bereits gestern mit einer Gewinnwarnung enttäuscht hatte. Heute folgten gleich mehrere Analystenkommentare.

Den vollständigen Artikel lesen ...