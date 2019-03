Zürich, Schweiz (ots) - Von der Fabrik der Zukunft bis zum Erfolgsrezept für die Elektromobilität zeigt ABB wie immer mehr smarte Digitaltechnologien zusammenwirken und die Art und Weise wie wir Energie erzeugen, produzieren, arbeiten, uns fortbewegen und leben grundlegend verändern.



- Die Fabrik der Zukunft zeigt, wie ABB schon heute flexible Massenfertigung möglich macht



- Innovative ABB AbilityTM-Digitallösungen steigern die Produktivität in allen Industriesparten



- Vorstellung der ersten Lösung mit fortschrittlicher digitaler Zwillingstechnologie aus der Partnerschaft mit Dassault Systèmes



Auf der diesjährigen Hannover Messe gibt ABB Einblick in wegweisende Kooperationen und präsentiert Technologien, die im Zentrum ihrer Transformation zum fokussierten Technologieführer in der digitalen Industrie stehen. Die neue ABB wurde vereinfacht und in vier unternehmerisch geführte Geschäftsbereiche gegliedert, die innovative Lösungen in den Bereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik & Fertigungsautomation anbieten. Jeder dieser Geschäftsbereiche ist in seinen jeweiligen Märkten führend und fungiert mit maximaler Nähe und Schnelligkeit als einzige Schnittstelle zu den Kunden.



Als offizielles Partnerland der Hannover Messe 2019 steht Schweden dieses Jahr im Mittelpunkt der bedeutendsten Industriemesse der Welt. Vor dem Hintergrund ihres schwedischen Erbes ist ABB stolz darauf, ihre weltweit führenden smarten Industrielösungen nicht nur am eigenen Messestand sondern auch im Sweden Co-Lab Pavilion zeigen zu können, in dem sich Schweden als Treibhaus für Co-Creation und Innovation präsentiert. Ihre Innovationskraft stellt ABB dabei unter anderem auch mit dem ersten emissionsfreien Shuttleservice unter Beweis. Der umweltschonende Transportdienst wird gemeinsam mit Volvo betrieben und befördert die Besucher sanft und geräuschlos durch das Messegelände.



Heute lassen sich Tausende Kunden rund um den Erdball von ABBs Know How im Bereich digitaler Industrietechnologien leiten, um jenes Mass an Flexibilität, Effizienz und Leistung zu erreichen, das den Kern der Vierten Industriellen Revolution ausmacht. Die wegweisenden Technologien dafür werden dieses Jahr auf der Hannover Messe in Deutschland unter anderem in der "Fabrik der Zukunft" demonstriert, mit der ABB eine überzeugende Lösung für den gerade über die industrielle Welt herein-brechenden Trend zur kundenspezifischen Massenproduktion liefert.



In der Fertigungszelle einer Fabrik der Zukunft werden vor den Augen der Besucher Armbanduhren in Echtzeit und in Losgrösse 1 angefertigt. Dieses Mass an Agilität ist für Unternehmen heute unerlässlich, um auch massgefertigte Produkte und Lösungen schnellstmöglich auf den Markt bringen zu können. ABB stellt dafür eine ganze Reihe von flexiblen und effizienten digitalen Produktionskomponenten zur Verfügung: So bieten etwa die kollaborativen Roboter YuMi® unübertroffene Präzision bei Montagearbeiten während das flexible Transportsystem SuperTrak den zeitgerechten Transport aller Teile von einer Station zur nächsten koordiniert.



Als weiteres Highlight hebt ABB ihr übergreifendes Digitalangebot ABB AbilityTM hervor, mit dem alle vier Geschäftsbereiche ihre Kunden mit massgeschneiderten Lösungen versorgen. Die mehr als 210 auf der Messe präsentierten Lösungen nutzen das enorme Potential der Netzwerk-Konnektivität und Datenanalysen, um Mehrwert für die Kunden zu schaffen. So lassen sich etwa Zustand und Leistung von Robotern mit ABB AbilityTM Connected Services zentral überwachen und die Produktivität durch vorausschauende, proaktive Wartung und schnellere Reaktions- und Wiederherstellungszeiten erhöhen. In Zukunft wird ABB AbilityTM auch autonome Technologien und Künstliche Intelligenz nutzen, um industrielle Systeme bei der Anpassung und beim Lernen in komplexen, datenintensiven Umgebungen zu unterstützen.



Gegenwärtig verbraucht die Industrie 40 Prozent des weltweit erzeugten Stroms, mehr als drei Viertel davon werden von Motoren in Bewegung umgewandelt. Der Einsatz modernster Antriebstechnik bietet daher ein enormes Energiesparpotential. Vor diesem Hintergrund hat ABB ihre ABB Ability[TM] Smart Sensor-Produktreihe kürzlich um den neuen ABB Ability[TM] Smart Sensor für fertigmontierte Lager erweitert. Der neue, in Hannover präsentierte smarte Sensor wird einfach am Gehäuse des Lagers befestigt und ermöglicht so einen jederzeitigen "Gesundheits-Check" und eine vorausschauende Wartung der betriebswichtigen Komponenten.



Weiter stellt ABB auf der Hannover Messe die erste gemeinsame Entwicklung aus der bahnbrechenden globalen Partnerschaft mit Dassault Systèmes aus Frankreich vor. Die Kombination der leistungsstarken ABB AbilityTM-Suite mit der kollaborativen 3DEXPERIENCE®-Plattform von Dassault Systèmes ermöglicht es, ein durchgängig digitales End-to-End Portfolio anbieten zu können. Dazu gehört ein fortschrittliches digitales Zwillingssystem, mit dem Kunden Betriebsabläufe und ABB-Lösungen noch vor der Installation in virtuellen Fabrikmodellen und Produktlinien testen können. Mit der im vergangenen Februar verkündeten Partnerschaft setzt ABB ihre Kernstrategie der Zusammenarbeit mit branchenführenden Unternehmen fort, die im Digitalbereich bereits zu höchst erfolgreichen strategischen Allianzen mit Unternehmen wie IBM, HPE oder Microsoft geführt hat.



Das Potential der ABB AbilityTM-Lösungen kommt auch im Transportsektor zum Tragen, in dem Schnellladelösungen für elektrische Busse, Züge, Schiffe und LKWs endlich den Weg zu einer nachhaltigen Mobilität ebnen. Die bereits mehr als 10 500 in 73 Ländern verkauften ABB-Schnellladestationen sind durchgehend mit ABB AbilityTM- Services zur Überwachung der Anbindung ausgestattet und sorgen so für maximale Betriebszeiten und höchstmögliche Netzwerkverfügbarkeit. Auf der Hannover Messe stellt ABB die Terra High Power Ladestation aus, die ein Elektroauto in nur vier Minuten mit genügend Energie für eine Reichweite von 100 Kilometern versorgen kann. Zudem zeigt ABB erstmals eine neue, kompakte 24kW Gleichstromladestation, die sich ideal an Bürogebäuden, Geschäften und öffentlichen Parkplätzen installieren lässt und über ABB AbilityTM Connected Services die Integration von Zahlungsplattformen ermöglicht.



ABB, die seit 70 Jahren auf der Hannover Messe präsent ist, wurde als eine von drei Nominierten in die engere Auswahl für den begehrten Hermes Award aufgenommen, mit dem herausragende Leistungen im Bereich industrieller Technologien auszeichnet werden. Der Preis, der während der Eröffnungszeremonie der Hannover Messe am 31. März überreicht wird, würdigt aussergewöhnliche Produkte, Innovationen und Lösungen, die erstmals auf der Messe präsentiert werden.



Produktinnovationen und Highlights: - Fabrik der Zukunft (Roboterzelle mit B&R-Komponenten) - ABB Ability[TM] Connected Atomizer - Erweitertes Ladelösungsportfolio: DC Wallbox und DC-Schnelladestation Terra 54 - Solid State Leistungsschalter - Erweitertes ökoeffizientes MV-Schaltanlagenportfolio - Nicht-invasive Temperaturmessung (NiTemp, nominiert für den Hermes Award)Weltweit - erste kommerzielle modulare Automatisierungslösung auf Plug & Produce-Basis - ABB Ability[TM] Condition Monitoring für digitalen Antriebsstrang einschliesslich des ABB Abili-ty[TM] Smart Sensors für Lager - Lebensmittelechte Lösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie - SF6-freier 145 kV Live-Tank-Leistungsschalter - Digitaler Generator-Leistungsschalter



Ab dem 1. April 2019 finden Sie detaillierte Informationen zu jeder dieser Innovationen unter https://social.abb/de-hm19-pressekit



ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Stromnetze, Elektrifizierungsprodukte, industrielle Automation und Robotik und Antriebe mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147 000 Mitarbeitende. www.abb.com



