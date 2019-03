Morgen kommt das Taxi-Software-Unternehmen Lyft als IPO an die Wall Street, und die Nachfrage ist so groß, dass Lyft heute den Ausgabepreis deutlich erhöhen konnte und nun mit 23 Milliarden Dollar bewertet wird - das ist sehr ambitioniert bei einem Umsatz (2018) von 2,2 Milliarden Dollar bei knapp einer Milliarde Verlust! Insgesamt werden die IPOs 2019 (so z.B. Uber) eine Marktkapitalisierung ...

