Remo Schmidli (41) wird per 1. Juli 2019 neuer Leiter Logistik und

Mitglied der Generaldirektion der Zürcher Kantonalbank. Der

Wirtschaftsinformatiker und aktuelle Leiter Multichannel Management

der Zürcher Kantonalbank folgt auf Jürg Bühlmann, der per 1. Januar

2020 die Leitung des Firmenkundengeschäfts innerhalb der Bank

übernehmen wird.



Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat heute Remo Schmidli per

1. Juli 2019 zum neuen Leiter der Geschäftseinheit Logistik und

Mitglied der Generaldirektion ernannt. Remo Schmidli, der seit 18

Jahren in verschiedenen Funktionen innerhalb der Bank tätig ist, kann

auf eine sehr breite Fach- und Führungserfahrung in den Bereichen

Informatik und Multichannel Management zurückgreifen.



Remo Schmidli startete 2001 seine Laufbahn als Projektleiter bei

der Zürcher Kantonalbank. Im Rahmen seiner Karriere übernahm Remo

Schmidli zunehmend fachliche und personelle Verantwortung. So führte

er in der Informatik über 200 Mitarbeitende und war sowohl für die

Entwicklung wie auch den Support von zentralen Applikationen der Bank

verantwortlich. Dank seines hervorragenden Leistungsausweises wurde

Remo Schmidli 2014 zum Leiter Multichannel Management innerhalb der

Geschäftseinheit Products, Services & Directbanking befördert. In

dieser Funktion war er zusammen mit rund 170 Mitarbeitenden zuständig

für die Definition und Umsetzung der Strategie für die physischen und

digitalen Kanäle aller Kundensegmente der Bank. Remo Schmidli hat die

Digitalisierungsroadmap der Bank stark mitbestimmt, das

Innovationslabor der Bank aufgebaut und zusammen mit seinen

Mitarbeitenden erreicht, dass die Zürcher Kantonalbank im Bereich

eBanking und eBanking Mobile eine führende Position einnimmt.



Dr. Jörg Müller-Ganz, Präsident des Bankrats der Zürcher

Kantonalbank, sagte: «Wir freuen uns, dass wir mit Remo Schmidli

einen internen Experten zum neuen Leiter Logistik ernennen konnten.

Seine Erfahrung in den Bereichen IT und Multichannel Management ist

relevant, um die komplexen und interdisziplinären Fragestellungen

einer Universalbank im Bereich IT & Operations zu verstehen und

umzusetzen. Damit erfüllt Remo Schmidli alle fachlichen und

persönlichen Voraussetzungen für seine neue Aufgabe.»



Martin Scholl, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Zürcher

Kantonalbank, ergänzte: «Remo Schmidli bringt mit seinem Wissen und

seiner Innovationsfreude beste Voraussetzungen mit, um die

Geschäftseinheit Logistik in strategischer, technologischer und

organisatorischer Hinsicht weiterhin erfolgreich zu führen und

gleichzeitig den stabilen Betrieb sicherzustellen. Ich wünsche Remo

Schmidli in seiner neuen Funktion viel Freude und Erfolg.»



Remo Schmidli ist diplomierter Informatiker und hält einen

Executive Master of Business Administration ZFH der Hochschule für

Wirtschaft Zürich. Er ist Verwaltungsratsmitglied im Verband Swiss

Fintech Innovations. Remo Schmidli lebt mit seiner Frau und seinen

zwei Kindern in Jonen im Kanton Aargau.



