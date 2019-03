Vorstand und Aufsichtsrat der Athos Immobilien AG werden der am 3. Juni stattfindenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,70 Euro je Aktie sowie eine einmalige Sonderdividendenausschüttung von 0,50 Euro pro Aktie zur Gewinnverwendung vorschlagen. Dies teilte die im direct market plus der Wiener Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...