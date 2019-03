The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2019



ISIN Name



FR0011790542 GENKYOTEX S.A. EO -,10

US18911Q1022 CLOUD PEAK ENERGY DL-,01

US4424872038 HOVNANIAN ENTER. A DL-,01

XS0329581333 6,375 WPP FINANCE 07/20