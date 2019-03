Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im Verlauf des US-Handels etwas von seinem Tagestief erholt. Kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street fiel die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1214 US-Dollar und kostete damit so wenig wie zuletzt vor knapp drei Wochen. Rund eine Stunde bevor der US-Aktienmarkt schließt, wurde sie dann mit 1,1227 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs wenige Stunden zuvor auf 1,1218 (Mittwoch: 1,1261) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8914 (0,8880) Euro gekostet.

Am Markt wurden mehrere Gründe für die Euro-Verluste genannt. Zum einen wurde auf den festen amerikanischen Dollar verwiesen, was im Gegenzug den Euro unter Druck gesetzt habe. Darüber hinaus wurden schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone und überraschend schwache Inflationszahlen aus Deutschland genannt. Beides spricht gegen eine straffere Geldpolitik der EZB in absehbarer Zeit und lastet auf dem Eurokurs./ck/he

