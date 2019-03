Halle (ots) - Bayer-Chef Werner Baumann hatte bei der Übernahme bekräftigt, der Konzern werde sich an höchste ethische, ökologische und soziale Standards halten. Bei dem Deal spielte aber die entscheidende Rolle, was Manager "industrielle Logik" nennen. Monsanto gehört zu den dominierenden Konzernen bei gentechnisch verändertem Saatgut und der Agrar-Chemie. Ein Geschäft, das gigantische Gewinne verspricht. Der starre Blick auf Profite hat die Führungsriege von Bayer blind gemacht. Wer ethische, ökologische und soziale Aspekte seiner Geschäfte ausblendet, scheitert langfristig.



