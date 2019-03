SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt 28.03.2019 / 21:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SLM Solutions Group AG beschließt Kapitalerhöhung unter Beteiligung von Elliott sowie ENA Investment Capital und gibt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt - SLM Solutions erhöht Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts um zehn Prozent - Elliott erwirbt zunächst alle neuen Aktien und erhöht seinen Anteil an der Gesellschaft auf 29,8%; 20% der neuen Aktien werden sodann an ENA Investment Capital übertragen - Ausgabepreis von 7,23 Euro je Aktie 12,4% über dem heutigen Schlusskurs von 6,43 Euro - Gesamterlöse von rund 13 Mio. Euro stärken die Finanzlage von SLM Solutions und ermöglichen der Gesellschaft, sich wieder vollständig auf Wachstum zu konzentrieren - Drei neue Mitglieder für den Aufsichtsrat vorgeschlagen, die zusätzliche Erfahrung in Industrie, in Fertigung und zu Kapitalmärkten einbringen sollen Lübeck, 28. März 2019 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG ("SLM" oder die "Gesellschaft"), einem führenden Anbieter von Additiven Fertigungstechnologien auf Metallbasis, haben heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um rund 10% von 17.980.867 Euro auf 19.778.953 Euro durch Ausübung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Die 1.798.086 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien wurden bei Fonds platziert, die von Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott") beraten werden, mit der Verpflichtung, 20% dieser neuen Aktien im Anschluss zu denselben Konditionen an Fonds, die gemanagt werden von ENA Investment Capital LLP ("ENA Investment Capital") zu übertragen. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 7,23 Euro pro neuer Aktie ausgegeben, was eine Prämie von 12,4% auf den XETRA-Schlusskurs am 28. März 2019 darstellt. Die neuen Aktien, die ab dem 1. Januar 2018 voll dividendenberechtigt sind, sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und voraussichtlich im April 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. SLM erhält aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von rund 13 Mio. Euro. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung dient zur Stärkung der Finanzlage des Unternehmens und wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Zudem haben die Herren Peter Grosch und Lars Becker der Gesellschaft heute im Anschluss an die Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Kapitalerhöhung mitgeteilt, dass sie, mit Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden, mit Wirkung zum 15. April 2019 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheiden wollen. Gleichzeitig hat Herr Bernd Hackmann erklärt, dass er über die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Juni 2019 hinaus nicht als Aufsichtsrat zur Verfügung steht. In Abstimmung mit Elliott, SLMs größtem Aktionär, erwägt die Gesellschaft, die Herren Michael Mertin, Magnus René und Thomas Schweppe zur gerichtlichen Bestellung bzw. Wahl in den Aufsichtsrat von SLM vorzuschlagen. Die Herren Michael Mertin, Magnus René und Thomas Schweppe haben wesentliche Erfahrungen in der additiven Fertigung, in der industriellen Fertigung und Kapitalmarkterfahrung und würden somit SLMs Aufsichtsrat ergänzen und stärken. Herr Michael Mertin ist ehemaliger CEO von Jenoptik, Herr Magnus René ist Gründer und ehemaliger CEO von ARCAM aus Schweden und Herr Thomas Schweppe ist Geschäftsführer von 7Square und ehemaliger Managing Director bei Goldman Sachs. "Wir begrüßen das starke Bekenntnis von Elliott und ENA Investment Capital zu SLM. Die Zuführung von zusätzlichem Kapital ist ein starkes Vertrauensvotum für SLM. Zusätzlich bestärken uns die frischen Perspektiven und die einzigartige Erfahrung, die Michael Mertin, Magnus René und Thomas Schweppe in den Aufsichtsrat von SLM bringen werden. Wir danken Herrn Peter Grosch, Herrn Lars Becker und Herrn Bernd Hackmann für ihre langjährige Tätigkeit bei SLM. Mit einem erneuerten Aufsichtsrat, einem neuen CEO und zusätzlicher Kapitalzufuhr ist die Gesellschaft gut positioniert, um SLMs volles Potenzial auszuschöpfen ", sagte Hans-Joachim Ihde, Aufsichtsratsvorsitzender und Gründer von SLM. Franck Tuil, Senior Portfoliomanager bei Elliott, erklärte: "Unser weiteres Investment beruht auf der Überzeugung von SLMs Technologieführerschaft in der Additiven Fertigungsbranche und der starken Kundenbasis der Gesellschaft. Wir freuen uns die gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen fortzusetzen und sind zuversichtlich, dass der neu ernannte CEO Herr Meddah Hadjar und ein gestärkter Aufsichtsrat SLM erfolgreich positionieren werden, um das erhebliche Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen und einen überzeugenden Wertbeitrag für alle Stakeholder von SLM zu schaffen." Über das Unternehmen: Die SLM Solutions Group AG aus Lubeck ist ein fuhrender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierborse gehandelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlosungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschaftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Kontakt: Dennis Schäfer Leiter Personal, Recht & Investor Relations Telefon: 0049 451 4060 4307 eMail: dennis.schaefer@slmsolutions.com
28.03.2019 Sprache: Deutsch Unternehmen: SLM Solutions Group AG Estlandring 4 23560 Lübeck Deutschland Internet: www.slm-solutions.com ISIN: DE000A111338 WKN: A11133