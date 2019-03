Stuttgart (ots) - Der Widerspruch gegen Fahrverbote wächst deutlich - in Stuttgart, aber besonders im Umland. Dieser Stimmungsumschwung dürfte nicht nur dadurch zu erklären sein, dass viele Menschen inzwischen die praktischen Auswirkungen auf ihr Leben und Wirtschaften spüren. Eine große Rolle wird auch spielen, dass zuletzt die Zweifel an der Begründetheit der Feinstaub-Grenzwerte von vielen Seiten genährt wurden. Nicht zuletzt ist der wachsende Widerstand das Ergebnis staatlichen Versagens: Die Bürger konnten nicht den Eindruck gewinnen, dass die Regierenden mit voller Energie daran arbeiten, den Schadstoff-Ausstoß ohne Fahrverbote zu verringern und für eine faire Verteilung der Lasten zu sorgen.



