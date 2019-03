ClearCorrect und Align Technology haben langjährige Patentstreitigkeiten aussergerichtlich beigelegt

Hängige Patentverletzungsvorwürfe von Align und hängige Nichtigkeitsklagen von ClearCorrect wurden beigelegt.

Kosten des Vergleichs wurden bereits bei der Übernahme von ClearCorrect durch die Straumann Group weitgehend berücksichtigt.

Straumann und Align haben eine unverbindliche Absichtserklärung zur Entwicklung und Vertrieb eines iTero Intraoral-Scanners unterzeichnet, welcher in den CARES/DWOS-Workflow der Straumann Group integriert ist.

28. März 2019: ClearCorrect, ein Unternehmen der Straumann Group, hat sich bereit erklärt, mit einer Zahlung von USD 35 Mio. den langjährigen Patentstreit mit Align Technology aussergerichtlich beizulegen und die Nichtigkeitsklage gegen bestimmte Align-Patente in den USA und in Brasilien zurückzuziehen. Im Gegenzug wird Align sämtliche hängigen Verfahren wegen Patentverletzungen gegen ClearCorrect einstellen. Diese Rechtsstreitigen begannen bereits mehrere Jahre vor der Übernahme von ClearCorrect durch die Straumann Group. Die Kosten des Vergleichs wurden im Kaufvertrag bereits weitgehend berücksichtigt. Es wird erwartet, dass Straumann im ersten Halbjahr 2019 einen Einmalaufwand von rund CHF 8 Mio. verbuchen wird.

"Wir freuen uns sehr, dass ClearCorrect diesen Streit beilegen konnte und sich nun auf die weitere Internationalisierung des Clear Aligner-Geschäfts konzentrieren kann", sagte Dr. Andreas Meier, General Counsel der Straumann Group.

Als Teil des Vergleichs haben die Parteien eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, wonach Straumann und Align die Entwicklung und den Vertrieb einer vollständig in den DWOS-Workflow von Straumann/Dental Wings eingebundenen Version des iTero Intraoral-Scanners von Align sondieren wollen. Damit würde den iTero Anwendern Zugang zum digitalen Workflow von Straumann CARES, der geführten Implantatchirurgie CoDiagnostiX und zur Plattform von ClearCorrect ermöglicht. Darüber hinaus diskutieren die Parteien die Möglichkeit, auch Anwendern bestehender iTero-Geräte Zugang zu den prothetischen und chirurgischen digitalen Workflows von Straumann zu ermöglichen. Der hochwertige iTero Intraoral-Scanner könnte die bestehende Palette von Intraoral-Scannern der Gruppe ergänzen, zu der bereits die TRIOS 2, 3 und 4 von 3Shape und der Dental Wings Virtuo Vivo gehören.

"Diese Vereinbarung beendet eine Reihe von Patentstreitigkeiten und ermöglicht Align sowie Straumann Kosten, Unsicherheit und Ablenkung durch die Fortführung der Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.", sagte Roger George, Align Technology Senior Vice President und General Counsel. "Wir können nun unsere Aufmerksamkeit auf einen potenziellen, vielversprechenden neuen Vertriebskanal für iTero-Scanner und mit Straumann auf einen potenziellen digitalen Integrationspartner richten, der als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der digitalen Zahnmedizin gilt."

Falls die Parteien nicht innerhalb eines geplanten Zeitraums von 90 Tagen nach Inkrafttreten des Vergleichs den in Betracht gezogenen Entwicklungs- und Vertriebsvertrag abschliessen, wird Straumann weitere USD 16 Mio. Entschädigung an Align zahlen. Die weiteren Bestimmungen des Vergleichs sind vertraulich.

Über ClearCorrect

Die transparenten Aligner von ClearCorrect korrigieren seit 2006 diskret einfache und komplexe Malokklusionen. ClearCorrect bietet Tausenden von Ärzten weltweit ein flexibles und komfortables Clear Aligner-System und ist seit 2017 ein stolzes Mitglied der Straumann Group.

Über Align Technology, Inc.

Align Technology entwickelt und produziert das Invisalign-System, das fortschrittlichste transparente Aligner-System der Welt, sowie iTero Intraoral-Scanner und Dienstleistungen. Die Produkte von Align unterstützen Zahnärzte dabei, die gewünschten klinischen Ergebnisse ihrer Patienten zu erzielen und ihnen effektive und innovative Zahnoptionen anzubieten. Besuchen Sie www.aligntech.com für weitere Informationen.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz und in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect und Dental Wings sowie andere vollständig/teilweise eigene Unternehmen und Partner. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für den Zahnersatz und die Zahnrestauration sowie zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11 / Fax: +41 (0)61 965 11 01

Homepage: www.straumann-group.com (http://www.straumann-group.com)

Kontakte:

Corporate Communications Mark Hill: +41 (0)61 965 13 21 Thomas Konrad: +41 (0)61 965 15 46 E-Mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Fabian Hildbrand: +41 (0)61 965 13 27 E-Mail: investor.relations@straumann.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Straumann-Gruppe wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich oder stillschweigend genannten abweichen. Die Informationen von Straumann in dieser Mitteilung entsprechen dem Kenntnisstand im Zeitpunkt der Veröffentlichung. Straumann übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

# # #