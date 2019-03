Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad unterzeichnet Aktienoptionsvertrag mit der WAOW Group zur Veräußerung der Mehrheit ihrer Anteile an der SLEEPZ AG DGAP-Ad-hoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vorläufiges Ergebnis Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad unterzeichnet Aktienoptionsvertrag mit der WAOW Group zur Veräußerung der Mehrheit ihrer Anteile an der SLEEPZ AG 28.03.2019 / 22:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Heliad unterzeichnet Aktienoptionsvertrag mit der WAOW Group zur Veräußerung der Mehrheit ihrer Anteile an der SLEEPZ AG * Umfassender Darlehensverzicht gegenüber SLEEPZ AG mit Besserungsschein * Deutliche Wertberichtigung auf Beteiligungsansatz von Anteilen und ausgereichten Darlehen und Auswirkung auf das Jahresergebnis zum 31.12.2018 Frankfurt am Main, den 28. März 2019 - Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ("Heliad") mit Sitz in Frankfurt (ISIN DE000A0L1NN5) teilt mit, dass sie heute mit der WAOW Entrepreneurship GmbH ("WAOW") und anderen einen Aktienoptionsvertrag abgeschlossen hat, der WAOW zum Erwerb von 4.060.805 von Heliad gehaltenen Aktien an der börsennotierten SLEEPZ AG gegen Zahlung eines Kaufpreises berechtigt. Neben Heliad haben sich auch andere wesentliche Aktionäre der SLEEPZ AG entsprechend verpflichtet. Darüber hinaus haben sich die Heliad und andere Gläubiger der SLEEPZ AG verpflichtet, auf ihre Ansprüche auf Rückzahlung von Darlehen sowie aus der Wandelschuldverschreibung vollumfänglich gegen Gewährung eines Besserungsscheins zu verzichten. Der Vollzug der vorgenannten Maßnahmen steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen und ist insbesondere auch von der Ausübung des Optionsrechts durch WAOW abhängig. WAOW hat zugesagt, der SLEEPZ AG eine Zwischenfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Der Abschluss der vorgenannten Vereinbarungen soll eine Sanierung der SLEEPZ AG ermöglichen. Die Heliad wird in diesem Zusammenhang eine außerplanmäßige Abschreibung auf ihre Beteiligung an der SLEEPZ AG vornehmen müssen. Die hieraus erforderliche Wertberichtigung auf die gehaltenen Vermögenswerte, Aktien sowie ausstehende Darlehen und Zinsen, in Höhe von ca. EUR 8,1 Mio. werden, soweit handelsrechtlich erforderlich, bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 berücksichtigt. Das am 22. Februar 2019 veröffentlichte (vorläufige) Jahresergebnis nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) würde sich danach unter Berücksichtigung der Wertberichtigung auf insgesamt ca. EUR -9,5 Mio. verschlechtern. Das (vorläufige) Periodenergebnis der Heliad nach Internationalen Financial Reporting Standards (IFRS) würde dann EUR -56,7 Mio. betragen. Über Heliad Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert. Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on"-Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0 E-Mail: investor-relations@heliad.com 28.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 71 91 59 65 0 Fax: +49 69 71 91 59 65 11 E-Mail: info@heliad.com Internet: www.heliad.com ISIN: DE000A0L1NN5 WKN: A0L1NN Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 793223 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793223 28.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A0L1NN5 AXC0373 2019-03-28/22:50