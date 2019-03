von Christian Ingerl, Euro am SonntagKlein, aber oho", so heißt es oft im Volksmund. Dieser Spruch lässt sich aber nicht nur auf besonders quicke Sprösslinge anwenden, auch an der Börse trifft er ins Schwarze. Denn während sich viele Anleger allein auf die Big Player am Markt fokussieren, sind die echten Champions ...

Den vollständigen Artikel lesen ...