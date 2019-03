"Volksstimme" zu Monsanto-Urteil:

"Bayer hat das Klage-Risiko falsch bewertet. Vorstandschef Werner Baumann hat die Erfahrung gemacht, dass der Pharma-Industrie in den USA nicht viel passieren kann. Vor wenigen Tagen erst beendete Bayer die Klagewelle von 24 900 Anwendern des Medikaments Xarelto in den USA. Nur 775 Millionen Dollar kosteten ihm die Komplikationen und Todesfälle rund um den Blutverdünner. Noch krasser: Der Milliardär Richard Sackler hat mit Opioiden, die er in den Markt gedrückt hat, Millionen ins Suchtelend gestürzt und viele Menschen getötet. Seine Höchststrafe: Kultureinrichtugen wollen sein Geld nicht mehr annehmen. Bei den Pestiziden könnte es teurer werden. Zumal sie jetzt von einer deutschen Firma hergestellt werden, was ähnlich wie die öffentliche Meinung Einfluss auf Urteile in den USA haben kann. Fakten zählten nicht viel im Monsanto-Prozess. Bald wird sich entscheiden, ob Baumann einen Vergleich anbieten muss. Dann wird es richtig teuer."/al/DP/he

AXC0010 2019-03-29/05:35