"Oberhessische Presse" zu Rüstungsexporten:

"Deutsche Rüstungsgüter im Wert von 400 Millionen Euro sind in den vergangenen zwölf Monaten in die Staaten der Jemen-Kriegsallianz verkauft worden. Man kann sich leicht ausmalen, was diese Waffen anrichten. Die saudisch geführte Kriegsallianz bombardiert im Jemen Schulen und Krankenhäuser, tötet Zivilisten und Kinder. Sie blockiert die Routen für dringend benötigte Hilfsgüter wie Medikamente. An den Händen der Bundesregierung klebt Blut."/al/DP/he

AXC0011 2019-03-29/05:35