Nach zwei Tagen geht die jüngste Verhandlungsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China am Freitag in Peking zu Ende. Chinas Vize-Premierminister Liu He, der US-Handelsbeauftrage Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin wollen den zweiten Verhandlungstag nutzen, um einer Vereinbarung näherzukommen. Die USA beklagen vor allem mangelnden Marktzugang, zwangsweisen Technologietransfer, Produktpiraterie und staatliche Subventionen in China. Beide Seiten haben sich mit hohen Strafzöllen überzogen. Schon kommende Woche sind weitere Gespräche in Washington geplant./jpt/DP/stw

AXC0017 2019-03-29/05:49