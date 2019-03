Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLIMAZIELE - Das Bundesverkehrsministerium ist zuversichtlich, die geforderten Klimaziele im Verkehrssektor voll erreichen zu können. Das geht aus einer internen Vorlage an Minister Andreas Scheuer (CSU) hervor. Unter dem Titel "Klimaschutzstrategie im Verkehr" führen Beamte des Ministeriums Maßnahmen in sechs Bereichen auf, mit denen der Ausstoß von Treibhausgasen sinken soll. Am Ende der Liste heißt es: "Durch die Klimaschutzstrategie wird das Ziel erreicht." (Funke Mediengruppe)

GELDWÄSCHE - Erst Danske, dann Nordea und nun auch noch die Swedbank: Die skandinavischen Banken versinken immer mehr im Geldwäsche-Sumpf. Die Fälle offenbaren die grundsätzlichen Schwächen der Europäischen Union im Kampf gegen Transfers krimineller Gelder. (SZ S. 21)

VERMÖGENSVERWALTUNG - Die Bundesregierung verwaltet Milliardenbeträge, etwa im Atom-Entsorgungsfonds oder bei der Rücklage für die Rentenversicherung. Die Verluste bei der Vermögensverwaltung sind enorm. Die Fonds leiden unter der Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank und greifen bei Aktieninvestments daneben. (Handelsblatt S. 10)

RÜSTUNGSEXPORT - Im Streit um das Ausfuhrverbot für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien erhöht nun auch die Industrie den Druck auf die Koalition. Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, dringt auf Lockerungen: "Das vollumfängliche Exportverbot beschädigt das Vertrauen unserer europäischen Partner in die Zuverlässigkeit der deutschen Industrie und vermindert so die Kooperationschancen der Industrie in Europa", sagte er der Süddeutschen Zeitung. In Summe sei die deutsche Rüstungsexportpolitik so "restriktiv wie nie zuvor". (SZ S. 8)

March 29, 2019

