Medienmitteilung

DKSH schliesst Übernahme des Distributionsgeschäfts von Auric Pacific ab

DKSH hat die Übernahme des Konsumgütergeschäfts von Auric Pacific in Singapur und Malaysia erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ist die grösste seit dem Zusammenschluss von DKSH im Jahr 2002 und reiht sich ein in die Strategie von DKSH zum Erwerb von margenstarken und komplementären Geschäftsfeldern.

Zürich, Schweiz, 29. März 2019 - DKSH hat die Übernahme des Distributionsgeschäfts für Konsumgüter von Auric Pacific in Singapur und Malaysia erfolgreich abgeschlossen. Damit positioniert sich DKSH in margenstarken Geschäftsfeldern wie dem Food-Service Bereich und stärkt erneut die führende Marktposition im Bereich Konsumgüter in Asien.

Die Transaktion wurde Ende Dezember 2018 angekündigt und nun planmässig vollzogen. In Malaysia stimmte die grosse Mehrheit der Aktionäre der Transaktion an einer ausserordentlichen Generalversammlung Ende Februar zu. Zudem wurden alle weiteren Vollzugsbedingungen und regulatorischen Anforderungen erfüllt. Das Geschäft von Auric Pacific erwirtschaftet einen Umsatz von rund CHF 185 Millionen und einen operativen Gewinn (EBIT) von ca. CHF 14 Millionen. Für einen Gesamtwert von rund CHF 160 Millionen übernimmt DKSH 100% des Geschäfts in Singapur und Malaysia.¹ Das Geschäft wird ab 1. April 2019 vollkonsolidiert. Mit dem Zusammenschluss dieser zwei erfolgreichen und komplementären Firmen profitieren sowohl die Hersteller von DKSH als auch von Auric Pacific von einer künftig breiteren, regionalen Abdeckung und bekommen Zugang zu einem erweiterten Kundenstamm.

Stefan P. Butz, CEO von DKSH, sagt: "Wir freuen uns, mit Auric Pacific die bedeutenste Akquisition seit dem Zusammenschluss von DKSH im Jahr 2002 vollzogen zu haben. Sie ergänzt unser Konsumgütergeschäft in Singapur und Malaysia ideal und erlaubt uns den Ausbau des margenstarken Food-Service Bereichs. Mit der Transaktion stärken wir die Marktposition von DKSH und erhöhen unsere Zuversicht für die langfristige Entwicklung unserer Aktivitäten im Konsumgüterbereich weiter. Wir heissen die neuen Mitarbeiter bei DKSH herzlich willkommen."

¹ Annahme Wechselkurs Singapur Dollar zu Schweizer Franken: 1.38

Profil DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Die Gruppe hilft anderen Unternehmen und Marken dabei, in den Sektoren Konsumgüter, Healthcare, Spezialrohstoffe und Technologie zu expandieren. DKSHs Dienstleistungsangebot umfasst Beschaffung, Marktanalyse, Marketing und Vertrieb, Distribution und Logistik sowie Kundendienst. Die Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, in 35 Märkten mit 33,000 Mitarbeitern tätig und erwirtschaftete 2018 einen Nettoumsatz von CHF 11.3 Milliarden. Als Schweizer Unternehmen mit langer Firmentradition seit 1865 ist DKSH tief im asiatischen Raum verwurzelt.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte:

DKSH Holding Ltd.

Till Leisner

Head, Group Investor & Media Relations

Telefon +41 44 386 7315

till.leisner@dksh.com

Dominique Nadelhofer

Senior Manager, Group Media Relations

Telefon +41 44 386 7228