Der Chef persönlich hatte schon vor zwei Wochen eine Art Rückzieher formuliert, woraus gestern eine Gewinnwarnung wurde. Das kostete zeitweise 9 % Tagesverlust und am Ende 6 %. Strategisch liegt Osram richtig aber die Daten waren zu optimistisch gerechnet. Nämlich der Aufwand für den Rückzug aus der klasssichen Lichttechnik, der Aufwand für den Aufbau der neuen Lichttechnik LED und dazwischen kam die Autokrise, was offenbar nicht so schnell zu bewältigen ist. Was tun? Bei rund 3 Mrd. Euro Marktwert wird Osram erneut ein Übernahmekandidat, worüber schon vor einigen Wochen mehrfach diskutiert wurde. Vermutlich haben die Interessenten die Ergebnisse abgewartet und werden einen neuen Versuch starten. Dann bekommen sie alles ein paar Prozente billiger. Ergebnis: Kurse um 30 Euro bleiben ein Turnaroundinvestment.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info