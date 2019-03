Die Nr. 2 nach Uber macht 1 Mrd. $ Verlust aber alle glauben, dass darin die Zukunft liegt. Geschätzter Börsenwert voraussichtlich um 20 bis 22 Mrd. $ und die erste Tranche, die zum Verkauf steht, dürfte bei etwa 2 Mrd. $ liegen, aber jederzeit nach Bedarf angehoben werden kann. Das Urteil der Analysten ist zweigeteilt, unseres ebenfalls. Aber: Börsengänge in New York sind immer ein Test für die Marktstimmung. Zudem sorgen die Emissionsbanken dafür, dass es nach der Zeichnung leicht steigende Kurse gibt. Also: Wer den ersten Kurs erwischt, kann eigentlich nicht falsch liegen. Mitspielen lohnt sich dann mit einem kleineren Betrag um dabei zu sein. Mehr lässt sich noch nicht sagen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info